Для команди Мічела Санчеса цей гол у свої ворота став вже четвертим у поточному розіграші ЛЧ

Напередодні іспанська «Жирона» в матчі 4-го туру Ліги чемпіонів на виїзді зазнала ганебного розгрому від нідерландського ПСВ (0:4). Гості ще до середини першого тайму пропустили двічі, а наприкінці зустрічі отримали ще два голи. Останній м’яч, до слова, зрізав у свої ворота чеський півзахисник Ладіслав Крейчі. Цей гол дозволив «Жироні» увійти в історію Ліги чемпіонів.

Результативний удар Крейчі став для каталонців четвертим автоголом команди у чотирьох матчах Ліги чемпіонів. Перед цим у свої ворота забивали Пауло Гассаніга (у 1-му турі проти французького ПСЖ), та Янхель Еррера і все той же Крейчі (у грі 2-го туру проти нідерландського «Фейєнорда»).

Як повідомляє Opta, за цим показником іспанська команда стала антирекордсменом Ліги чемпіонів за автоголами в одному сезоні. Окрім того, «Жирона» стала першою іспанською командою в історії змагань, яка програла перші два виїзні матчі в ЛЧ, не забивши у цих поєдинках жодного голу.

Нагадаємо, для «Жирони» – це дебютний сезон в Лізі чемпіонів (завдяки третій сходинці, яку команда посіла за підсумками минулого сезону в Ла Лізі). Після 4-х турів команда Віктор Циганкова, який вже тривалий час відновлюється від травми, йде у турнірній таблиці найпрестижнішого євротурніру на 26-й сходинці, набравши 3 очки. Наступний поєдинок в межах Ліги чемпіонів «Жирона» зіграє у середу, 27 листопада, проти австрійського «Штурма».