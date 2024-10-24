Підопічним Гвардіоли вдалось обійти запеклого конкурента

У середу, 23 жовтня, «Манчестер Сіті» на своєму полі приймав празьку «Спарту» в межах 3-го туру оновленої Ліги чемпіонів. Підопічні Пепа Гвардіоли легко декласували суперника, відвантаживши у ворота чехів 5 сухих голів. Дублем відзначився норвезький нападник Ерлінг Холанд.

За повідомленням Opta, ця перемога дозволила «Манчестер Сіті» побити 15-річний рекорд за найдовшою безпрограшною серією у матчах Ліги чемпіонів. Попереднє досягнення належало принциповому конкуренту містян – «Манчестер Юнайтед». Варто зазначити, що минулого сезону «Ман Сіті» вилетів у півфіналі Ліги чемпіонів від мадридського «Реала», але зробив це в серії пенальті – у додатковий час була зафіксована нічия.

Топ-5 найдовших безпрограшних серій в історії Ліги чемпіонів:

«Манчестер Сіті» (вересень 2022 – до тепер) – 26 матчів

«Манчестер Юнайтед» (вересень 2007 – травень 2009 року) – 25 матчів

«Баварія» (вересень 2019 – квітень 2021 року; вересень 2001 – квітень 2002 року) – 19 матчів

«Аякс» (вересень 1994 – березень 1996 року) – 19 матчів

«Барселона» (березень 2011 – квітень 2012 року) – 16 матчів

Після 3-х турів команда Гвардіоли у турнірній таблиці Ліги чемпіонів йде на третій сходинці, набравши 7 очок. Випереджає манкуніанців «Астон Вілла» та «Ліверпуль» (в обох по 9 балів). Свій наступний поєдинок в єврокубках «Манчестер Сіті» зіграє у вівторок, 5 листопада, на виїзді проти португальського «Спортінга».