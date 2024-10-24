Арне Слот ризикує затьмарити славу Юргена Клоппа

У матчі 3-го туру оновленої Ліги чемпіонів англійський «Ліверпуль» у гостях здолав німецький «РБ Лейпциг» з рахунком 1:0. Єдиний гол в середині першого тайму забив уругвайський форвард мерсисайдців Дарвін Нуньєс.

Ця перемога стала вже шостою для підопічних Арне Слота у виїзному матчі сезону 2024/25 у всіх турнірах, що є рекордом клубу. За повідомленням Squawka, ніколи раніше «Ліверпуль» не перемагав у стартових шести гостьових поєдинках одного сезону.

Цікаво, що після відходу Юргена Клоппа (вілтку 2024-го) «Ліверпуль» під керівництвом 46-річного нідерландця програв лише в одній грі з дванадцяти, пропустивши 5 голів (7 матчів провів на нуль). Єдиної поразки мерсисайдці зазнали у вересні у домашньому матчі АПЛ проти «Ноттінгем Форест» (0:1).

У турнірній таблиці АПЛ «Ліверпуль» після 8-ми турів лідирує, набравши 21 очко і випереджає найближчого переслідувача – «Манчестер Сіті» – на 1 пункт. У Лізі чемпіонів команда ділить першу сходинку з «Астон Віллою» – в обох команд по 9 балів.