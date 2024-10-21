Польського нападника випереджають лише два футболісти

У поєдинку10-го туру чемпіонату Іспанії «Барселона» розгромила «Севілью» з рахунком 5:1 і закріпилась на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Дублем у матчі відзначився польський нападник каталонців Роберт Левандовскі. Завдяки цим голам 36-річний форвард вийшов на чисте третє місце серед бомбардирів топ-5 європейських чемпіонатів (англійська АПЛ, іспанська Прімера, німецька Бундесліга, італійська Серія А та французька Ліга 1).

За інформацією ESPN, Роберту вдалось випередити Герда Мюллера, витіснивши легендарного німця на 4-ту сходинку. Попереду поляка лише два гравці – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Найкращі бомбардири у матчах топ-5 чемпіонатів:

Ліонель Мессі («Барселона», ПСЖ) – 496 голів

Кріштіану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Ювентус») – 495 голів

Роберт Левандовскі («Борусія» Дортмунд, «Баварія», «Барселона») – 366 голів

Герд Мюллер («Баварія») – 365 голів

Цікаво, що найбільшу кількість м'ячів у матчах чемпіонатів Левандовські забив у складі Баварії – 238.

Усі голи Роберта Левандовські у матчах топ-5 чемпіонатів:

«Баварія» (Німеччина) – 2014-2022 роки – 238 голів

«Борусія» Дортмунд (Німеччина) – 2010-2014 роки – 74 голи

«Барселона» (Іспанія) – з 2022-го і дотепер – 54 голи

До слова, Роберт також став першим футболістом за 5 років, який відзначився 12 голами у стартових 10 поєдинках чемпіонату Іспанії. Перед цим подібне вдавалося лише Ліонелю Мессі у сезоні 2019/20.

Нагадаємо, Левандовскі розпочав професіональну кар’єру в польській «Легії» у 2005 році. На батьківщині також виступав за «Знич» та «Лех». В липні 2010-го за 4,75 млн євро перейшов у дортмундську «Борусію». Через 4 роки перебрався у мюнхенську «Баварію» в статусі вільного агента. За Барселону виступає з липня 2022-го (обійшовся каталонцям у 45 млн євро).

Роберт ставав чемпіоном Польщі (1 раз), Німеччини (10 разів) та Іспанії (1 раз). Завоював Кубок та Суперкубок Польщі, Кубок Німеччини (4) та Суперкубок (6) і Суперкубок Іспанії. Переможець Ліги чемпіонів (сезон 2019/20) та клубного чемпіонату світу (2020). Дворазовий володар «Золотого бутса» (2020/21, 2021/22) тощо. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.