Київський клуб опустився на останню сходинку в турнірній таблиці єврокубка

У четвер, 7 листопада, київське «Динамо» у Гамбурзі в межах 4-го туру Ліги Європи приймало угорський «Ференцварош». Підопічні Олександра Шовковського ще до середини тайму залишились у меншості й, як наслідок, не змогли нав’язати свою гру опоненту. Своєю чергою суперник скористався чисельною перевагою, відвантаживши у ворота Георгія Бущана чотири сухих голи.

Ліга Європи 2024/25, 4-й тур

«Динамо» (Україна) – «Ференцварош» (Угорщина) – 0:4

Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76

Вилучення: Дубінчак, 17 (Динамо, пряма червона)

Команди розпочали обережно, вивчаючи один одного, однак зовсім скоро господарі привезли на свою голову проблеми. Дубінчак витиснув Макрецкіса з м'ячем за межі поля, але вирішив виконати підкат, в якому ледь не покалічив суперника. Справедлива червона картка і головний біль для Шовковського і Ко. Попри чисельну меншість «Динамо» не знітилось, а активно йшло до воріт суперника і могло забивати – чого варті лише два влучання у каркас воріт угорців.

По перерві Варга вивів «Ференцварош» вперед, а Захаріассен через 2 хвилини практично добив «біло-синіх», поки ті не встигли оговтатись від пропущеного м’яча. Дотиснути киян було справою техніки, чим угорці й зайнялись, забивши ще двічі. «Динамо» так і не спромоглось бодай на один удар у площину воріт суперника і без голів та очок опустилось на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи.

Наступним опонентом киян у єврокубках буде чеська «Вікторія» Пльзень, яка сьогодні сенсаційного здолала іспанський «Реал Сосьєдад». Поєдинок відбудеться 28 листопада і розпочнеться о 19:45 за київським часом.