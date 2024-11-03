Кияни у доброму гуморі вирушають на матч Ліги Європи

У неділю, 3 листопада, «Динамо» у межах 12-го туру чемпіонату України розгромило «Інгулець». Кияни відвантажили у ворота суперника п’ять м’ячів, отримавши два у відповідь. Цікаво, що черговим автоголом відзначився Тарас Михавко – для захисника «Динамо» це вже стає сумною традицією.

Україна, УПЛ, 12-й тур

«Динамо» (Київ) – «Інгулець» (Петрово) – 5:2

Голи: Ванат, 3, 44, Кабаєв, 25, Малиш, 39 (аг.), Шапаренко, 74 – Кисленко, 34, Михавко, 58 (аг.)

Вже на старті зустрічі Ванат отримав довгу передачу за спини суперників, вийшов на побачення з голкіпером, обіграв його і поцілив у порожні ворота. В середині тайму Кабаєв подвоїв перевагу киян, «розстрілявши» голкіпера «Інгульця» в дотик після навісу з правого флангу. За трохи Кисленко відродив інтригу, скоротивши відставання, але вже за 5 хвилин Малиш зрізав сферу у власні ворота (після удару Шапаренка), повернувши розрив у рахунку до двох голів.

Під завісу першого тайму Ванат оформив дубль, а по перерві Михавко відповів супернику «люб'язністю», забивши у власні ворота. В середині тайму Шапаренко таки забив свій гол, поставивши масну крапку у матчі.

«Динамо» повертається на вершину турнірної таблиці УПЛ (тимчасово лідирувала «Олександрія», яка сьогодні мінімально переграла «Полісся») і в хорошому гуморі готуватиметься до матчу Ліги Європи проти угорського «Ференцвароша». «Інгулець» залишається останнім.