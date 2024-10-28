Українець поділив останнє місце зі своїм одноклубником

У понеділок, 28 жовтня, у Парижі в театрі «Шатле» відбулася церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток за підсумками минулого сезону. Вперше з 2006-го до списку номінантів на «Золотий м'яч» потрапив український форвард італійської «Роми» Артем Довбик (18 років тому на відзнаку претендував Андрій Шевченко).

За підсумками голосування наш земляк посів 29-ту сходинку, розділивши її зі своїм партнером по команді – німцем Матсом Хуммельсом, повідомляє France Football.

Нагадаємо, минулий сезон Довбик завершив у статусі найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи у складі «Жирони». Також форвард увійшов до топ-10 головних голеадорів в історії збірної України, маючи в доробку вже 11 м'ячів за синьо-жовтих.

Новий сезон Артем розпочав у складі італійської «Роми». У 12-ти матчах українець забив 5 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 35 млн євро.