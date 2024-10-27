23-річна стрибунка стала єдиною спортсменкою з легкої атлетики в Україні, яка має активний світовий рекорд

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року. Нагороду наша землячка отримала на церемонії Golden Tracks, що відбулася в північномакедонському Скоп'є. Серед фіналісток жіночої номінації Ярослава випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол.

Загалом українці вдруге в історії отримують відзнаку найкращому легкоатлету Європи – у 2013 році в чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який того сезону здобув титул чемпіона світу. Цікаво, що в 2019 році Магучіх вже отримувала відзнаку European Athletics як найкраща молода легкоатлетка континенту.

«Найуспішніший мій сезон. Звісно, для мене це честь. У 2019-му я була «Зіркою, що сходить», і це підштовхувало мене працювати, тренуватися. Нарешті я здобула свою нагороду. Вона – для всіх українців. Сподіваюся, це принесе трохи радості, додасть мотивації молодому поколінню», – сказала Ярослава на церемонії нагородження.

Нагадаємо, Магучіх у сезоні-2024 вперше в кар’єрі виграла золото Олімпійських ігор, а також побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався 37 років. Окрім того, Ярослава завоювала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.