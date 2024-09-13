Українки тріумфували у фіналі найпрестижніших змагань

У п’ятницю, 13 вересня, у Брюсселі відбувся фінал легкоатлетичного турніру «Діамантова ліга». На вирішальному етапі змагань виступали дві українки: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко (володарки золотої та бронзової медалі Олімпійських ігор в Парижі) – обидві змагалися за нагороди у стрибках у висоту. У фінал наші дівчата пробилися за підсумками шести етапів протягом сезону: Магучіх вийшла туди як перший номер заліку (32 очки), Геращенко – четвертий (25 очок).

У конкурентах українок було ще чотири спортсменки: представниці Австралії Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон (срібна та бронзова призерки ОІ-2024), віцечемпіонка Європи сербка Ангеліна Топич та Лія Апостоловські зі Словенії.

Змагання стартували з висоти у 1,80 метра, яку Геращенко подолала з другої спроби, а Магучіх пропустила. Ярослава розпочала з висоти 1,88. На 1,92 метра відсіялись Апостоловські, Топіч та Паттерсон – Магучіх взяла цю висоту з першої спроби, Геращенко – з другої (на більше її не вистачило).

Як наслідок, у дуелі за перемогу зійшлись Оліслагерс та Магучіх. Обидві спортсменки подолали позначку в 1,97 метра – українка з першої спроби, австралійка – з другої. Висоту в 1,99 метра легкоатлетки пропустили, а 2,01 метра Оліслагерс не взяла. Таким чином Магучіх виграла фінал за кількістю спроб.

Легка атлетика. «Діамантова ліга», стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

(Україна) – 1,97 м 2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

(Україна) – 1,92 м 4. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,88 м

5. Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,88 м

6. Лія Апостоловські (Словенія) – 1,88 м

До слова, Магучіх здобула третю поспіль перемогу у фіналі «Діамантової ліги» у Брюсселі. До цього світова рекордсменка вигравала сезони 2022 та 2023 років. Для Геращенко фінал-2024 став другим у кар'єрі: торік спортсменка стала сьомою у вирішальному старті.