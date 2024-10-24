Наш співвітчизник змагався в тандемі з колегою-американцем

У США цими днями відбувається турнір World Firefighter Challenge 2024 серед рятувальників. Напередодні український рятувальник Олександр Баран разом з американцем Макензі Бріггсом встановили світовий рекорд, пробігши дистанцію за 1:09:91 у категорії чоловічого тандему (40-44 роки).

За повідомленням пресслужби ДСНС, Баран разом з колегою на швидкість виконували підйом рукавної скатки на останній поверх тренувальної вежі, заливали мішень з пожежного рукава, виконували силовий тренажер, проводили евакуацію «постраждалого».

Нагадаємо, чемпіонат світу для рятувальників триватиме до 26 жовтня. Учасники змагаються у трьох основних категоріях: індивідуально, тандемно та естафета. Змагання проходять в умовах, що імітують реальні пожежі, та вимагають відповідної фізичної підготовки та майстерності, які необхідні під час рятування людей. Зокрема, учасники у повній амуніції підіймаються на п'ятиповерхову вежу, водночас вони рубають та підіймають «частини стін» та інше, що їм заважає оперативно загасити пожежу. Вони тягнуть рукави з водою, повинні врятувати «постраждалого» з великою вагою.

Раніше, у перший день змагань, українські рятувальники встановили два нових світових рекорди: командний рекорд у естафеті до 40 років з часом 1:07:70 та жіночий рекорд в естафеті до 40 років – 1:33:89.