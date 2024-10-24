Абраменко – єдиний українець, який завоював медаль на зимових Іграх у фристайлі

Український лижник Олександр Абраменко вирішив завершити кар'єру спортсмена. Дворазовий призер Олімпійських ігор зосередиться на тренерській та адміністративній роботі.

«З травня я не підписував контракт спортсмена-інструктора, натомість пройшов конкурс та підписав контракт старшого тренера штатної збірної команди України з фристайлу акробатика. А також обіймаю посаду першого віцепрезидента національної федерації лижного спорту України», — сказав 36-річний Абраменко у коментарі Tribuna.

Востаннє Абраменко змагався у складі збірної України ще на початку сезону 2022/23. Тоді він виступив лише на одному етапі, після чого достроково закінчив сезон через проблеми з коліном. Останнім повноцінним для Абраменка залишається олімпійський сезон-2022. У ньому український лижний акробат двічі здобував бронзу у командних змаганнях, після чого на Іграх у Пекіні виборов срібло.

Нагадаємо, Абраменко – єдиний український спортсмен, що здобував медалі на двох останніх зимових Олімпіадах: брав золото у 2018 році й срібло у 2022-му. Він став лише другим, кому вдалося на зимових Іграх здобути дві нагороди – першою була біатлоністка Віта Семеренко, яка у 2014 році завоювала золоту та бронзову медалі. Олександр виборов дві з дев’яти медалей України на зимових Олімпіадах і єдиний атлет, що здобував їх у фристайлі.

Абраменко – срібний призер чемпіонату світу-2019 в одиночних змаганнях з лижної акробатики. У його доробку вісім подіумів на етапах Кубка світу з лижної акробатики (перемога у 2015 році на етапі у Мінську).