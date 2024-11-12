Легендарний форвард став першим українцем, який удостоївся такої честі

У понеділок, 11 листопада, ексфорварда «Мілана» і збірної України Андрія Шевченка включили до Зали слави італійського футболу. Сталось це під час проведення 12-ї церемонії футбольного музею Коверчіано. Вибір членів Зали слави відбувався голосуванням журі спортивних журналістів під керівництвом Маттео Марані, президента Фонду футбольного музею.

Зал слави італійського футболу поділяється на 10 різних категорій:

Гравець

Тренер

Ветеран

Іноземний футболіст

Італійський арбітр

Менеджер

Премія Асторі

Футболістки

Пам'ятні відзнаки.

Шевченко був номінований у категорії «Іноземні футболісти» і потрапив до Зали слави в компанії з Даніеле Де Россі, Лучано Спаллетті, Ар'єдо Брайдом, Роберто Бонінсеньєм, Валентиною Джачінті, Агостіно Ді Бартоломеєм, Вінченцо Д'Аміко та Манліо Скопіньо.

Спеціально для виступу на церемонії Шевченко написав відкритого листа, якого адресував Італії та «Мілану». Українець подякував італійському клубу за успішний етап кар'єри та назвав привілеєм входження до Зали слави італійського футболу. Також президент УАФ висловив вдячність Італії за підтримку України та допомогу в розвитку спорту під час війни.

Нагадаємо, Шевченко перейшов у «Мілан» з київського Динамо за 23,91 млн євро. За італійців виступав з 1999-го по 2006-й та з 2008-го по 2009-й роки. У складі «россонері» українець став чемпіоном Італії (2003/04), завоював Кубок (2003) та Суперкубок Італії (2004), а також виграв Лігу чемпіонів (2002/03) та Суперкубок УЄФА (2003). Загалом у 322 матчах за «Мілан» Шевченко забив 175 голів та віддав 45 результативних передач. У 2004 році Андрій був визнаний найкращим футболістом Європи й отримав «Золотий м’яч».