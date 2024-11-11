Іван Юріч встиг провести з «вовками» 12 матчів

Напередодні «Рома» в межах 12-го туру чемпіонату Італії на своєму полі поступилась «Болоньї» з рахунком 2:3. Після завершення матчу головного тренера «вовків» Івана Юріча було відправлено у відставку через незадовільні результати команди, повідомляє офіційний сайт римлян.

Нагадаємо, у вересні 49-річний хорват змінив на посаді Даніеле Де Россі, якого попросили з «Роми» вже після чотирьох турів нового чемпіонату. З командою Юріч провів 12 матчів у всіх турнірах і здобув чотири перемоги, одна з яких – над «Динамо» в Лізі Європи (1:0).

Наразі римляни ще не мають заміни наставнику, а його наступника оголосять вже найближчими днями. Серед головних претендентів на посаду називали Роберто Манчіні та Клаудіо Раньєрі.

До слова, через міжнародну паузу на матчі збірних наступний свій матч «Рома» зіграє лише за два тижні – 24 листопада, коли на виїзді зустрінеться з лідером чемпіонату Італії «Наполі».

Після 12-ти турів «Рома» у турнірній таблиці Серії А йде дванадцятою, набравши 13 очок.