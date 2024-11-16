Португальський форвард продовжує переписувати історію світового футболу

Напередодні збірна Португалії в межах 5-го туру Ліги націй приймала Польщу і розгромила її з рахунком 5:1. Дублем у цьому матчі відзначився форвард Кріштіану Роналду, який забив свій 135-й гол за національну команду. Загалом за всю кар'єру він вже 910 разів засмучував голкіперів.

Для 39-річного португальця ця перемога стала 132-ю у складі збірної Португалії – це найкращий показник за всю історію виступів гравців у складі національних збірних. Раніше рекорд належав екс-захиснику збірної Іспанії Серхіо Рамосу, у доробку якого 131 перемога у матчах за збірну.

Аби досягти такого результату, Роналду знадобилось 215 поєдинків у складі збірної. Рамос натомість провів 180 матчів за свою національну команду.

Рекордсмени за кількістю проведених матчів за збірну:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 132 матчі

2. Серхіо Рамос (Іспанія) – 131 матч

3. Ікер Касільяс (Іспанія) – 121 матч

Ппокращити цей показник Кріштіану матиме можливість уже 18 листопада, коли португальці в останньому турі Ліги націй на виїзді зустрічатимуться з Хорватією.

Нагадаємо, Роналду – 5-разовий володар «Золотого м'яча». Нині виступає «Аль-Наср». У сезоні 2023/24 португалець побив рекорд результативності в Саудівській Аравії за сезон, забивши 35 голів. Його контракт чинний до літа 2025 року. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.