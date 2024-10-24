Польський голеадор вкотре вписав своє ім'я в історію світового футболу

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів каталонська «Барселона» розгромила мюнхенську «Баварію» з рахунком 4:1. Хет-триком відзначився бразилець Рафінья, а ще один м’яч до свого доробку записав польський форвард «блаугранас» Роберт Левандовскі. Для 36-річного нападника цей гол став ювілейним 700-м у кар’єрі.

За інформацією TVP Sport, за цим показником нападник «Барселони» став лише третім гравцем у XXI столітті, який забив 700+ м’ячів у кар'єрі. Більше забитих голів лише у двох футболістів – португальця Кріштіану Роналду (907 голів) та аргентинця Ліонеля Мессі (849 голів). До слова, статистика враховує всі результативні спроби поляка, в тому числі й виступи за дубль польських «Знічі», «Легії» та команду «Дельта» Варшава.

Усі голи Роберта Левандовські у кар’єрі:

«Баварія» (Німеччина) – 344 голів

«Борусія» Дортмунд (Німеччина) – 103 голи

Збірна Польщі – 84 голи

«Барселона» (Іспанія) – 74 голи

«Лех» (Польща) – 41 гол

«Зніч» (Польща) – 38 голів

Дубль Зніча (Польща) – 8 голів

Дельта (Польща) – 4 голи

Дубль Легії (Польща) – 4 голи

Нагадаємо, Левандовскі розпочав професіональну кар’єру в «Легії» у 2005 році. В липні 2010-го перебрався з Польщі у дортмундську «Борусію». Через 4 роки перейшов у мюнхенську «Баварію» в статусі вільного агента. За Барселону виступає з липня 2022-го (обійшовся каталонцям у 45 млн євро).

Роберт ставав чемпіоном Польщі (1 раз), Німеччини (10 разів) та Іспанії (1 раз). Завоював Кубок та Суперкубок Польщі, Кубок Німеччини (4) та Суперкубок (6) і Суперкубок Іспанії. Переможець Ліги чемпіонів (сезон 2019/20) та клубного чемпіонату світу (2020). Дворазовий володар «Золотого бутса» (2020/21, 2021/22) тощо. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.

Левандовскі є третім найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (97 голів у 123 поєдинках), головним голеадором в історії збірної Польщі, й четвертим у списку найкращих форвардів національних команд Європи – 84 м’ячі у 156 матчах. Також він рекордсмен Бундесліги за голами в одному чемпіонаті – 41 гол у 29 матчах за «Баварію» у сезоні 2020/21.