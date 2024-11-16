«Синьо-жовті» зазнали другої поразки поспіль

У суботу, 16 листопада, юнацька збірна України в межах 2-го туру відбору на чемпіонат Європи 2025 року у Нідерландах зустрічалась зі Словенією. У першому турі підопічні Дмитра Михайленка зазнали сенсаційної поразки від Казахстану (1:2), тож сподівались на реванш. Реабілітуватись за фіаско не вдалось – друга поразка фактично зводить до нуля шанси «синьо-жовтих» на продовження боротьби за Євро-2025.

Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 2-й тур

Україна U-19 – Словенія U-19 – 0:1

Гол: Пеїчіч, 46

Вперше за збірну дебютував новоспечений українець з Манчестер Юнайтед Зах Бауманн, який окрім жовтої картки нічим особливим не запам’ятався. Щодо небезпечних моментів, то хороший шанс відкрити рахунок мав форвард «Шахтаря» Олександр Ломага – на 33-й хвилині він замикав простріл з правого флангу від Синчука, але з близької відстані пробив повз ворота.

Одразу по перерві Словенія вийшла вперед: Давід Пейчіч, який виступає за італійський «Удінезе», головою переправив м'яч у сітку після флангової подачі. На 51-й хвилині Цуканов мав шанс зрівняти, але після прориву у штрафний суперника пробив над поперечиною.

Наприкінці матчу Синчук не встиг замкнути подачу з кутового на дальній стійці, а Коробов не дотягнувся до м'яча після передачі на правий фланг. Як наслідок, мінімальна поразка. Збірна України після 2-х турів залишається у турнірній таблиці своєї групи останньою без очок.

У вівторок, 19 листопада, «синьо-жовті» у завершальному матчі зіграють з господаркою турніру – збірною Нідерландів.