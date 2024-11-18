Українська сторона не змогла донести свою позиції у швейцарському суді

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні задовольнив апеляцію Анатолія Тимощука на рішення дисциплінарного комітету УАФ, повідомляє Tribuna. Екс-футболіст збірної України вимагав зняти з нього санкції, які були накладені через продовження його роботи в Росії.

«УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі», – заявили в УАФ.

Нагадаємо, 45-річний уродженець Луцька з 2017-го працює помічником тренера у санкт-петербурзькому «Зеніті». Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього. Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно.

Крім цього, Анатолія позбавили всіх його титулів (переможець та срібний призер чемпіонату України, володар Кубка та Суперкубка України), а Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

У 2023 році Тимощук подав апеляцію в CAS – слухання справи пройшло у квітні 2024 року. Зараз суд скасував рішення українських футбольних інстанцій. Своє рішення CAS аргументував тим, що в період з початку повномасштабного вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив жодних дій, через які б до нього треба булоухвалити такі дисциплінарні санкції.