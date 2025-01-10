Кияни без шансів поступились команді другого німецького дивізіону

У п'ятницю, 10 січня, київське «Динамо» провело свій перший контрольний матч на зимовому зборі у Туреччині. Суперником «біло-синіх» був представник другої Бундесліги – «Магдебург». Німці зранку вже встигли провести один спаринг, в якому розгромили Ганновер з рахунком 0:3. Певна втрата кондицій «Магдебургом» не допомогла «Динамо», яке зазнало дебютної поразки на зборах.

Товариський матч

«Магдебург» (Німечина) – «Динамо» Київ (Україна) – 3:1

Голи: Наджомбе, 3, Атік, 12, Югоне, 84 – Буяльський, 87

Нереалізовані пенальті: Шапаренко, 28 («Динамо»), Буяльський, 71 («Динамо»)

«Динамо» пропустило вже на 3-й хвилині: Нджомбе був першим на підбиранні й метрів з 25-ти точно влучив у нижній кут воріт Нещерета. Не минуло і десяти хвилин як кияни змушені були вдруге витягати м’яч з сітки: турецький форвард Атік втік від Окона, який перебуває у команді Шовковського на перегляді, й перекинув сферу через кіпера «біло-синіх». Німці продовжили тиснути й могли добивати суперника, але українців врятувала стійку.

В середині тайму «Динамо» заробило право на пенальті – Шапаренко опинився на газоні після удару по ногах. Сам постраждалий взявся виконувати вирок, однак не зміг переграти воротаря. Шовковський одразу ж відреагував потрійною заміною, випустивши замість Герреро, Піхальонка та Михавка Пономаренка, Саленка та Дячука. На 33-й хвилині трохи не пощастило Геберу, який головою робив впритирку зі стійкою воріт «Динамо».

В середині другого тайму «Динамо» заробило ще один пенальті (за жорсткий підкат суперника). До м’яча підійшов Буяльський, але повторив долю Шапаренка, не зумівши перехитрити кіпера. Наприкінці матчу команди обмінялись голами: спочатку Югоне головою замкнув навіс з кутового, а за трохи Буяльський реабілітувався за промах з одинадцятиметрового і відзначився з гри.

Попереду у «Динамо» ще два спаринги: 13 січня проти польського «Відзева» та 16 січня проти болгарського ЦСКА 1948.