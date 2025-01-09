Травми завадили Даніелю Ківінді дебютувати за «Фехервар»

Угорський «Фехервар» на своєму сайті оголосив про дострокове припинення співпраці з українським форвардом Даніелем Ківіндою. Контракт з 20-річним нападником було розірвано за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Ківінда – вихованець «Металіста». В 11-річному віці приєднався до СК «Дніпро-1», де відіграв 8 років. Їздив на перегляд до другої команди «Бенфіки», але через травму змушений був повернутись.

Минулого літа Ківінда отримав статус вільного агента після розформування СК «Дніпро-1». Перспективного нападника пов'язували з АПЛ (називали «Брентфорд») та МЛС, однак він зробив вибір на користь «Фехервара», приєднавшись до табору угорського клубу 4 вересня 2024 року. На жаль, через травму українець навіть не дебютував за «Фехервар». Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Фехервар» пішов на сьомій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Угорщини, маючи у своєму доробку 21 очко.