Колишня команда Андрія Ярмоленка оперативно знайша заміну Хулену Лопетезі

Англійський «Вест Гем» на своєму офіційному сайті повідомив про призначення нового головного тренера. Ним став 49-річний Грем Поттер. Фахівець підписав з «молотками» контракт терміном на два з половиною роки й замінив на посаді Хулена Лопетегі, якого було звільнено напередодні за незадовільні результати команди.

Дебют Поттера запланований на матч 1/32 фіналу Кубка Англії проти «Астон Вілли», що відбудеться 10 січня.

Нагадаємо, Поттер розпочав тренерську кар’єру в «Естерсунді» (2011-2018) і у 2017 році був визнаний найкращим тренером Швеції. У 2018-му повернувся на Туманний Альбіон і очолював: «Суонсі» (2018-2019), «Брайтон» (2019-2022) та «Челсі» (2022-2023), де працював з півзахисником збірної України Михайлом Мудриком. З квітня 2023 року перебував у відпустці. Грем був одним із кандидатів на посаду тренера збірної Англії, але так і не отримав посади.

«Вест Гем» наразі перебуває на 14 сходинці турнірної таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму доробку 23 очки.