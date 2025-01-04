Ліверпульці не змогли взяти реванш за поразку у першому колі

У суботу, 4 січня, в межах 20-го туру АПЛ відбулось українське дербі, в якому «Евертон» на виїзді поступився «Борнмуту». У складі обох команд вийшли захисники збірної України – Віталій Миколенко та Ілля Забарний відповідно – і провели на полі весь матч. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, забитий господарями в середині другого тайму.

Чемпіонат Англії, 20-й тур

«Борнмут» – «Евертон» – 1:0

Гол: Брукс, 77

Вже на старті зустрічі Уаттара загрожував воротам «Евертона», але Пікфорд впорався. На 14-й хвилині Семеньо відкрив рахунок у матчі, однак арбітр скасував гол «Борнмута», зафіксувавши офсайд. В середині тайму Еванілсон змарнував чудовий шанс, пробивши впритрику зі стійкою воріт ліверпульців.

Господарі продовжили тиснути, протягом хвилини не реалізувавши два чудових моменти – спочатку Клюйверт не зумів переграти Пікфорда, а за мить підступний удар Семеньо заблокував захисник.

По перерві «Борнмут» вимагав пенальті за гру рукою Паттерсона, але VAR не помітив порушення правил. Зрештою, на 77-й хвилині «вишні» забили без претензій з боку арбітра: Керкез протягнув сферу лівим флангом і віддав чудовий навіс у воротарський на Брукса – валлійський півзахисник, який лише вийшов на заміну, в дотик замкнув у лівий кут у протихід голкіперу.

Перемога принесла «Борнмуту» 33 очки й залишила на сьомій сходинці турнірної таблиці АПЛ, «Евертон» з 17-ма пунктами шістнадцятий.