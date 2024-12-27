На шляху до рекорду у Салаха не залишилось жодного чинного футболіста

Напередодні «Ліверпуль» в межах 18-го туру АПЛ здолав «Лестер» (3:1). Мерсисайдці пропустили першими вже на старті зустрічі, проте ще до перерви змогли відновити статус-кво. Після відпочинку підопічні Арне Слота забили ще двічі й вийшли переможцями з цього двобою. Третій гол ліверпульців забив форвард Мохамед Салах.

Для 32-річного єгиптянина цей гол став 16-м за «Ліверпуль» у поточному сезоні АПЛ. Окрім того, у його доробку 11 результативних передач. Таким чином Мохамед продовжує бути найкращим гравцем АПЛ за системою гол+пас – 27 дій. Цікаво, що перші два голи й асист Салах оформив ще під час виступів за «Челсі» у сезоні 2013/14.

За повідомленням BBC Sport, Салах став четвертим гравцем в історії АПЛ, який зробив 250+ результативних дій за один клуб. Рекордсменом за системою гол+пас в чемпіонаті Англії за одну команду залишається Вейн Руні, який відзначився 276 результативними діями за «Манчестер Юнайтед». Другим йде Раян Гіггз (завершив кар’єру), а замикає чільну трійку Гаррі Кейн («Баварія»).

Топ-5 рекордсменів АПЛ за кількістю результативних дій за один клуб:

1. Вейн Руні («Манчестер Юнайтед») – 276 дій

2. Раян Гіггз («Манчестер Юнайтед») – 271

3. Гаррі Кейн («Тоттенхем») – 259

4. Мохамед Салах («Ліверпуль») – 250

5. Тьєррі Анрі («Арсенал») – 249

Нагадаємо, Салах – вихованець єгипетського «Аль-Мокавлун», де й розпочав професіональну кар’єру у 2010 році. В липні 2012-го за 2,5 млн євро перебрався у швейцарський «Базель», звідки в січні 2014-го перейшов у «Челсі», обійшовшись лондонцям в 16,5 млн. Відправлявся в оренди в італійські «Фіорентину» та «Рому». В липні 2016-го став повноцінним гравцем римлян (за 15 мільйонів).

У липні 2017-го «Ліверпуль» викупив Мохамеда у «вовків» за 42 млн євро. Його контракт з мерсисайдцями чинний до червня 2025 року. За збірну Єгипту провів 101 матч, забивши 58 голів. Transfermarkt оцінює Салаха в 55 млн євро.