Вихованець «Динамо» провів ювілейний поєдинок на Туманному Альбіоні

Напередодні український захисник «Евертона» Віталій Миколенко провів повний матч проти «Челсі» в межах 17-го туру АПЛ. Наш земляк допоміг зупинити «машину» Енцо Марески (0:0), яка нині йде другою у турнірній таблиці чемпіонату. Ця гра стала для Миколенка ювілейною 100-ю в Англії (з урахуванням всіх клубних турнірів). Щобільше, Віталій був визнаний найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу WhoScored.

Українські футболісти, які зіграли 100 або більше матчів за англійські клуби:

1. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», «Арсенал») – 205 матчів

2. Олег Лужний («Арсенал», «Вулверхемптон») – 120 матчів

3. Сергій Ребров («Тоттенхем», «Вест Хем») – 108 матчів

4. Віталій Миколенко («Евертон») – 100 матчів

Нагадаємо, 25-річний Миколенко – вихованець «Динамо», де й розпочав професіональну кар’єру у 2016 році. У січні 2022-го за 23,5 мільйона євро перейшов в «Евертон». За час виступів у складі «ірисок» Віталій відзначився трьома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

У поточному сезоні провів за ліверпульців 15 матчів, в яких віддав 1 асист. Його контракт з «Евертоном» чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює захисника у 28 млн євро.