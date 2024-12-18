У середу, 18 грудня, в катарському Лусаїлі відбувся фінал Міжконтинентального кубка ФІФА. У вирішальній дуелі зійшлись мексиканська «Пачука», яка на шляху до фіналу розгромила бразильський «Ботафого» (3:0) і в серії пенальті пройшла єгипетський «Аль-Ахлі» (0:0, по пенальті 6:5), та мадридський «Реал». Іспанці в статусі чинних переможців Ліги чемпіонів стартували на турнірі одразу з фіналу.

Міжконтинентальний кубок, фінал

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Пачука» (Мексика) – 3:0

Голи: Мбаппе, 37, Родріго, 53, Вінісіус, 84 (п.)

Серйозної боротьби не вийшло, хоча у першому таймі «Реал» не мав настільки відчутної переваги. Попри це мадридцям вдалось піти на перерву перемагаючи: Беллінгем вивів Вінісуса сам на сам з голкіпером, однак бразилець не став бити з гострого кута, а віддав на Мбаппе – Кіліан не схибив.

Одразу після відпочинку Родріго подвоїв перевагу мадридців, а наприкінці зустрічі Вінісіус реалізував пенальті, який заробив Лукас Васкес.

До слова, український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку «Реала», однак провів матч на лаві запасних. Попри це саме українець став одним з творців успіху іспанського клубу, адже провів більшу частину минулого сезону у його воротах через травму Тібо Куртуа та вивів команду у фінал Ліги чемпіонів. Для Луніна цей трофей став вже 11-м у складі «Реала».