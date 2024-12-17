Вінісіус Жуніор став найкращим футболістом 2024 року за версією ФІФА
Форвард мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор став володарем нагороди FIFA The Best-2024, яка вручається найкращому гравцю світу за версією ФІФА. Церемонія відбулась у вівторок, 17 грудня, у катарській Досі. Цікаво, що вперше у номінації переміг бразильський футболіст і вже вчетверте – гравець «Реала».
Окрім Вінісіуса на нагороду також претендували: Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль, Кіліан Мбаппе, Федеріко Вальверде (усі – «Реал» Мадрид), Ерлінг Холанд, Родрі (обидва – «Манчестер Сіті»), Флоріан Вірц («Байєр»), Ліонель Мессі («Інтер» Маямі), Тоні Кроос (завершив кар'єру) і Ламін Ямал («Барселона»).
До слова, Вінісіус у статусі чемпіона Іспанії та переможця Ліги чемпіонів 2023/24 був головним претендентом на завоювання «Золотого м'яча-2024», однак поступився зірці «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі.
Результати номінацій The Best FIFA Awards:
- Футболіст року: Вінісіус Жуніор (Бразилія / «Реал» Мадрид)
- Тренер року: Карло Анчелотті (Італія / «Реал» Мадрид)
- Воротар року: Еміліано Мартінес (Аргентина / «Астон Вілла»)
- Футболістка року: Айтана Бонматі (Іспанія / «Барселона»)
- Тренерка року: Емма Геєс (США)
- Воротарка року: Алісса Неєр (США / «Чикаго Ред Старз»)
- Символічна збірна року (чоловіки): Еміліано Мартінес – Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба – Родрі, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос – Ламін Ямаль, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Холанд
- Символічна збірна року (жінки): Алісса Неєр – Люсі Бронз, Наомі Гірма, Ірен Паредес, Она Батльє – Габі Портільйо, Патрісія Гіхарро, Ліндсі Горан, Айтана Бонматі – Сальма Паральюело, Каролін Грем Гансен
Рекордсменом премії залишається аргентинець Ліонель Мессі, у колекції якого одразу три відзнаки.