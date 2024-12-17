Бразильський нападник отримав сатисфакцію за поразку у голосуванні за «Золотий м'яч»

Форвард мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор став володарем нагороди FIFA The Best-2024, яка вручається найкращому гравцю світу за версією ФІФА. Церемонія відбулась у вівторок, 17 грудня, у катарській Досі. Цікаво, що вперше у номінації переміг бразильський футболіст і вже вчетверте – гравець «Реала».

Окрім Вінісіуса на нагороду також претендували: Джуд Беллінгем, Даніель Карвахаль, Кіліан Мбаппе, Федеріко Вальверде (усі – «Реал» Мадрид), Ерлінг Холанд, Родрі (обидва – «Манчестер Сіті»), Флоріан Вірц («Байєр»), Ліонель Мессі («Інтер» Маямі), Тоні Кроос (завершив кар'єру) і Ламін Ямал («Барселона»).

До слова, Вінісіус у статусі чемпіона Іспанії та переможця Ліги чемпіонів 2023/24 був головним претендентом на завоювання «Золотого м'яча-2024», однак поступився зірці «Манчестер Сіті» та збірної Іспанії Родрі.

Результати номінацій The Best FIFA Awards:

Футболіст року: Вінісіус Жуніор (Бразилія / «Реал» Мадрид)

Вінісіус Жуніор (Бразилія / «Реал» Мадрид) Тренер року: Карло Анчелотті (Італія / «Реал» Мадрид)

Карло Анчелотті (Італія / «Реал» Мадрид) Воротар року: Еміліано Мартінес (Аргентина / «Астон Вілла»)

Еміліано Мартінес (Аргентина / «Астон Вілла») Футболістка року: Айтана Бонматі (Іспанія / «Барселона»)

Айтана Бонматі (Іспанія / «Барселона») Тренерка року: Емма Геєс (США)

Емма Геєс (США) Воротарка року: Алісса Неєр (США / «Чикаго Ред Старз»)

Алісса Неєр (США / «Чикаго Ред Старз») Символічна збірна року (чоловіки): Еміліано Мартінес – Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба – Родрі, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос – Ламін Ямаль, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Холанд

Еміліано Мартінес – Дані Карвахаль, Антоніо Рюдігер, Рубен Діаш, Вільям Саліба – Родрі, Джуд Беллінгем, Тоні Кроос – Ламін Ямаль, Вінісіус Жуніор, Ерлінг Холанд Символічна збірна року (жінки): Алісса Неєр – Люсі Бронз, Наомі Гірма, Ірен Паредес, Она Батльє – Габі Портільйо, Патрісія Гіхарро, Ліндсі Горан, Айтана Бонматі – Сальма Паральюело, Каролін Грем Гансен

Рекордсменом премії залишається аргентинець Ліонель Мессі, у колекції якого одразу три відзнаки.