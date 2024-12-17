Український голкіпер має шанс поповнити свою колекцію черговим трофеєм

Тренерський штаб Карло Анчелотті визначився з переліком гравців мадридського «Реала», які мають шанс зіграти у фіналі Міжконтинентального кубка ФІФА. До заявки потрапило 24 футболісти, серед яких і український голкіпер Андрій Лунін. Вирішальний матч турніру відбудеться у середу, 18 грудня, в катарському Лусаїлі. Суперником «вершкових» буде мексиканська «Пачука».

Варто зазначити, що серед гравців, які вирушили з командою на гру, є і французький нападник Кіліан Мбаппе, який міг пропустити матч через ушкодження лівого стегна. Травми завадять зіграти за «Реал» Едеру Мілітао, Давіду Алабі, Ферлану Менді та Дані Карвахалю.

Заявка «Реала» на матч проти «Пачуки»:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес.

Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес. Захисники: Лукас Васкес, Хесус Вальєхо, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Юссеф Лекхедім, Рауль Асенсіо, Лоренсо.

Лукас Васкес, Хесус Вальєхо, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Юссеф Лекхедім, Рауль Асенсіо, Лоренсо. Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Лука Модрич, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Дані Себальйос.

Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Лука Модрич, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Дані Себальйос. Нападники: Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе, Родріго, Ендрік, Брахім Діас, Гонсало Гарсія, Віктор Муньйос.

Нагадаємо, суперник «Реала» – Пачука – на шляху до фіналу розгромила бразильський «Ботафого» (3:0) і в серії пенальті пройшла єгипетський «Аль-Ахлі» (0:0, по пенальті 6:5). Мадридці в статусі чинних переможців Ліги чемпіонів стартують на Міжконтинентальному кубку одразу з фіналу.