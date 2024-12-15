37-річний вінгер вирішив повісити бутси на цвях після 20 сезонів у футболі

Український півзахисник ЛНЗ Денис Олійник оголосив про завершення кар'єри футболіста, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

37-річний вінгер – вихованець «Динамо», де й розпочав виступи у 2004 році. Також виступав за охтирський «Нафтовик», київський «Арсенал», харківський «Металіст», дніпровський «Дніпро», нідерландський «Вітесс», німецький «Дармштадт», чернігівську «Десну», харківський «Геліос», фінський «Сейнайокі» та полтавську «Ворсклу».

Останнім його клубом став черкаський ЛНЗ, за який напередодні він відіграв 30 хвилин у матчі 17-го туру УПЛ проти «Олександрії» (1:1). За збірну України провів 12 поєдинків (без голів).

У складі Олійник «Динамо» став чемпіоном України (2006/07), володарем Кубка (2006/07) та Суперкубка України (2007). Тричі був бронзовим призером чемпіонату України з «Металістом» (2008/09, 2009/10, 2010/11), срібний призер у складі «Дніпра» (2013/14). Володар бронзової медалі чемпіонату Фінляндії (2021).

Загалом за свою кар'єру Олійник зіграв 418 матчів, в яких забив 90 голів і віддав 35 гольових передач.