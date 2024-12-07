Натуралізований українець став автором цікавого досягнення у складі національної команди

Колишній нападник збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри футболіста. Про це 37-річний гравець написав на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Останнім клубом Мораєса був бразильський «Корінтіанс», де він отримав низку травм та більшість часу був поза заявкою. У підсумку футболіст вирішив повісити бутси на цвях.

Нагадаємо, Мораєс – вихованець бразильського «Сантоса», за який і розпочав професіональну кар’єру у 2007 році. У 2009-му перейшов до місцевого «Санту-Андре». За рік перебрався в румунську «Глорію», звідки у 2011-му переїхав в Україну – у донецький «Металург». Після року в софійському ЦСКА відбулось повернення в «Металург». У 2015-му перейшов у київське «Динамо», в якому провів три сезони (з орендою в китайський «Тяньцзинь Цюаньцзянь»). Далі був скандальний вояж в «Шахтар», за який він виступав до 2022-го.

У 2019 році отримав українське громадянство та дебютний виклик до збірної України. Загалом провів за «синьо-жовтих» 11 матчів. У березні 2021-го забив свій перший гол за збірну України – в домашньому поєдинку 2-го туру відбору на ЧС-2022 у ворота Фінляндії (1:1) і став, таким чином, найстаршим автором дебютного голу в історії національної команди (33 роки й 358 днів).

У його доробку три чемпіонства України (1 – з «Динамо» і 2 – з «Шахтарем»), Кубок України («Шахтар») та Суперкубок країни («Динамо»), бронза чемпіонату Китаю. Ставав найкращим голеадором чемпіонату Болгарії (сезон 2011/12) та двічі перемагав у гонитві бомбардирів в УПЛ (сезони 2018/19 та 2019/20).