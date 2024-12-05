Одразу четверо українців можуть зіграти на клубному Мундіалі

У четвер, 5 грудня, ФІФА провела жеребкування розширеного клубного чемпіонату світу, в якому візьмуть участь 32 команди з усього світу. Турнір проводитимуть у форматі групового етапу (квартети будуть спареними – перше місце групи A вийде на друге місце групи B і так далі), а після цього стартує плей-офф, починаючи з 1/8 фіналу

Європу на клубному чемпіонаті світу представлять 12 команд: три останні переможці Ліги чемпіонів («Реал» Мадрид, «Манчестер Сіті» та «Челсі»), а також дев'ять найрейтинговіших команд відповідно до 5-річного рейтингу таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перед жеребкуванням клуби розподілили по чотирьох кошиках. У перший потрапили по чотири найрейтинговіші команди з Європи та Південної Америки, у другий – ще вісім європейських клубів. Третій та четвертий кошики заповнили команди з решти континентів. Під час жеребкування єдиним обмеженням було потрапляння команд з однієї конфедерації в одну групу. Для Європи це обмеження складало дві команди.

Цікаво, що на клубному чемпіонаті світу потенційно зіграють одразу чотири українці: голкіпер Андрій Лунін представлятиме «Реал» Мадрид, а Анатолій Трубін – «Бенфіку», захисник Сергій Кривцов приїде у складі «Інтера» Маямі, а вінгер Михайло Мудрик буде представником «Челсі».

Результати жеребкування клубного ЧС-2025:

Група А: «Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), «Інтер» Маямі (США) .

«Палмейрас» (Бразилія), «Порту» (Португалія), «Аль-Ахлі» (Єгипет), . Група В: ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США).

ПСЖ (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Ботафого» (Бразилія), «Сіетл Саундерз» (США). Група С: «Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія) , «Бока Хуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія).

«Баварія» (Німеччина), , «Бока Хуніорс» (Аргентина), «Окленд Сіті» (Нова Зеландія). Група D: «Фламенго» (Бразилія), «Челсі» (Англія) , «Леон» (Мексика), «Есперанс» (Туніс).

«Фламенго» (Бразилія), , «Леон» (Мексика), «Есперанс» (Туніс). Група E: «Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія).

«Рівер Плейт» (Аргентина), «Інтер» (Італія), «Монтеррей» (Мексика), «Урава Ред Даймондс» (Японія). Група F: «Флуміненсе» (Бразилія), «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка).

«Флуміненсе» (Бразилія), «Борусія» Дортмунд (Німеччина), «Ульсан» (Республіка Корея), «Мамелоді Сандаунз» (Південна Африка). Група G: «Манчестер Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ).

«Манчестер Сіті» (Англія), «Ювентус» (Італія), «Відад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЕ). Група H: «Реал» Мадрид (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія), «Пачука» (Мексика).

Нагадаємо, розширений клубний чемпіонат світу пройде наступного літа в США – турнір відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року. Першим матчем стане зустріч «Інтера» Маямі та єгипетського «Аль-Ахлі».