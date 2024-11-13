Мадридський «Реал» кваліфікувавася у фінал турніру напряму

ФІФА оголосила місця проведення трьох фінальних матчів Інтерконтинентального кубка (раніше – клубний чемпіонат світу), який визначить найсильнішу клубну команду світу у 2024 році, повідомляє офіційний сайт організації. Як і в попередні роки, на турнір відбиратиметься один топклуб з кожного континенту. Європу представлятиме чинний переможець Ліги чемпіонів «Реал», який зіграє одразу в фіналі (до слова, у складі мадридської команди виступає український голкіпер Андрій Лунін).

Вирішальний поєдинок, запланований на 18 грудня, відбудеться в Катарі на стадіоні «Лусаїл». Саме тут у 2022 році проходив фінал чемпіонату світу з футболу. Тоді трофей здобула Аргентина, яка перемогла Францію в серії пенальті.

Де пройдуть вирішальні матчі Інтерконтинентального кубка?

Доха (Катар):

Чвертьфінал (11 грудня): переможець Кубка Лібертадорес – «Пачука» (Мексика)

Півфінал (14 грудня): переможець чвертьфіналу – «Аль-Ахлі» (Єгипет)

Лусаїл (Катар):

Фінал (18 грудня): «Реал» (Іспанія) — переможець півфіналу

Нагадаємо, Катар двічі проводив клубний чемпіонат світу: у 2019 року турнір виграв англійський «Ліверпуль», а в 2020-му — німецька «Баварія». Чинним переможцем клубного Мундіалю є «Манчестер Сіті».

У 2025 році Інтерконтинентальний кубок вперше відбудеться у США. Турнір було повністю переформатовано – відтепер там зіграють 32 команди, а найбільше представництво — з 12 клубів — матиме Європа.