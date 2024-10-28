Завдяки Родрі Іспанія зрівнялась за кількістю нагород з Україною

Найкращим гравцем світу 2024 року за версією авторитетного видання «France Football» став іспанський півзахисник «Манчестер Сіті» Родрі. «Золотий м’яч» 28-річному хавбеку вручив колишній президент Ліберії та найкращий футболіст світу 1995 року Джордж Веа.

Для Родрі, який у 2024-му виграв чемпіонат Європи у складі збірної Іспанії, а з «Манчестер Сіті» вчетверте поспіль завоював золото АПЛ та тріумфував на клубному чемпіонаті світу, ця нагорода стала першою в кар’єрі. За підсумками голосування він випередив одразу трьох футболістів «Реала», які увійшли до фінальної четвірки – Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля.

Цікаво, що процедура нагородження ознаменувалась скандалом – ніхто з представників мадридського клубу не прибув на церемонію, мотивуючи це тим, що нагорода мала дістатись Вінісіусу (хоча організатори запевняли, що результати голосування не були відомі заздалегідь). Таким чином «вершкові» бойкотували буцімто несправедливе рішення щодо бразильського форварда. Сам Родрі прибув на нагородження на милицях – іспанець нині відновлюється після травми.

Топ-10 найкращих футболістів світу за версією France Football:

Родрі (Іспанія, «Манчестер Сіті»)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал» Мадрид)

Джуд Беллінґем (Англія, «Реал» Мадрид)

Дані Карвахаль (Іспанія, «Реал» Мадрид)

Ерлінг Голанд (Норвегія, «Манчестер Сіті»)

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ / «Реал» Мадрид)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»)

Ламін Ямаль (Іспанія, «Барселона»)

Тоні Кроос (Німеччина, «Реал» Мадрид)

Гаррі Кейн (Англія, «Баварія»)

Варто зазначити, що Родрі став лише третім іспанцем, який завоював «Золотий м’яч». Раніше цей трофей здобували Альфредо Ді Стефано та Луїс Суарес (востаннє це ставалося 1960 року). Окрім того, Родрі став першим представником «Манчестер Сіті», який брав «Золотий м’яч» у складі «містян».

Нагадаємо, цьогоріч серед номінантів було одразу два українці: форвард «Роми» Артем Довбик розділив 29-ту сходинку з німецьким захисником Матсом Гуммельсом, а Андрій Лунін з «Реала» став третім найкращим голкіпером у світі.