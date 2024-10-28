Андрій Лунін увійшов у топ-3 найкращих голкіперів світу
У понеділок, 28 жовтня, у Франції підбивали підсумки голосування за володаря «Золотого м’яча-2024». Однією з нагород був «Трофей Яшина», який вручають найкращому голкіперу світу. За підсумками голосування воротар збірної України Андрій Лунін, який нині захищає кольори мадридського «Реала», посів третю сходинку.
Переможцем у номінації став голкіпер англійської «Астон Вілли» Еміліано Мартінес. 32-річний аргентинець здобув цю нагороду вдруге поспіль. Після нього фінішував чинний чемпіон Європи з «Атлетіка» – іспанець Унаї Сімон.
Топ-10 воротарів світу за версією France Football:
- 1. Еміліано Мартінес (Аргентина, «Астон Вілла»)
- 2. Унаї Сімон (Іспанія, «Атлетік»)
- 3. Андрій Лунін (Україна, «Реал» Мадрид)
- 4. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)
- 5. Майк Маньян (Франція, «Мілан»)
- 6. Ян Зоммер (Швейцарія, «Інтер»)
- 7. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, «Валенсія»)
- 8. Діогу Кошта (Португалія, «Порту»)
- 9. Ронвен Вільямс (ПАР, «Мамелоді Сандаунз»)
- 10. Грегор Кобель (Швейцарія, «Борусія» Д)
Нагадаємо, минулого сезону Лунін допоміг «Реалу» виграти чемпіонат і Кубок Іспанії та тріумфувати у Лізі чемпіонів. Мартінес здобув другий поспіль трофей Кубка Америки в складі збірної Аргентини, фінішував з «Астон Віллою» четвертим в АПЛ та дістався півфіналу Ліги конференцій УЄФА.