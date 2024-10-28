Український голкіпер «Реала» – дворазовий переможець Ліги чемпіонів

У понеділок, 28 жовтня, у Франції підбивали підсумки голосування за володаря «Золотого м’яча-2024». Однією з нагород був «Трофей Яшина», який вручають найкращому голкіперу світу. За підсумками голосування воротар збірної України Андрій Лунін, який нині захищає кольори мадридського «Реала», посів третю сходинку.

Переможцем у номінації став голкіпер англійської «Астон Вілли» Еміліано Мартінес. 32-річний аргентинець здобув цю нагороду вдруге поспіль. Після нього фінішував чинний чемпіон Європи з «Атлетіка» – іспанець Унаї Сімон.

Топ-10 воротарів світу за версією France Football:

1. Еміліано Мартінес (Аргентина, «Астон Вілла»)

2. Унаї Сімон (Іспанія, «Атлетік»)

3. Андрій Лунін (Україна, «Реал» Мадрид)

4. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, ПСЖ)

5. Майк Маньян (Франція, «Мілан»)

6. Ян Зоммер (Швейцарія, «Інтер»)

7. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія, «Валенсія»)

8. Діогу Кошта (Португалія, «Порту»)

9. Ронвен Вільямс (ПАР, «Мамелоді Сандаунз»)

10. Грегор Кобель (Швейцарія, «Борусія» Д)

Нагадаємо, минулого сезону Лунін допоміг «Реалу» виграти чемпіонат і Кубок Іспанії та тріумфувати у Лізі чемпіонів. Мартінес здобув другий поспіль трофей Кубка Америки в складі збірної Аргентини, фінішував з «Астон Віллою» четвертим в АПЛ та дістався півфіналу Ліги конференцій УЄФА.