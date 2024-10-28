Для Гаррі Кларка цей поєдинок став лищше другим у найсильнішій лізі світу

У матчі 9-го туру чемпіонату Англії між «Брентфордом» та «Іпсвічем» (4:3) оборонець гостей Гаррі Кларк зумів вписати своє ім’я в історію змагань. 23-річний футболіст дебютував у стартовому складі «Іпсвіча» на позиції правого захисника. Його команда в середині тайму вела з рахунком 2:0, але до перерви встигла розгубити свою перевагу – «Брентфорд» (за який, до слова, виступає українець Єгор Ярмолюк) зрівняв завдяки автоголу нашого героя.

Одразу по перерві Кларк притримав суперника за футболку у своєму штрафному і привіз пенальті у власні ворота, заробивши перше попередження. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Гаррі сфолив вдруге й арбітр виписав йому повторний «гірчичник», який став для нього фатальним. «Іпсвіч» у меншості навіть зумів зрівняти, однак на останній хвилині гри пропустив вирішальний гол.

За повідомленням статистичного порталу Opta, Кларк став другим гравцем в історії АПЛ, який отримав червону картку, заробив пенальті у свої ворота та забив автогол в одному матчі турніру. Раніше одноосібним автором антирекорду був польський захисник «Саутгемптона» Ян Беднарек, який зробив це у лютому 2021 року в матчі проти «Манчестер Юнайтед». Окрім того, Кларк став першим гравцем в АПЛ, який зібрав подібний «букет порушень», дебютувавши у стартовому складі. Загалом, для англійця це вилучення стало третім у його кар'єрі й другим у складі «Іпсвіча».

Нагадаємо, Кларк на дорослому рівні встиг пограти за англійські «Арсенал», «Олдхем» та «Сток Сіті», а також за шотландські «Хіберніан» та «Росс Каунті». За «Іпсвіч» він виступає з січня 2023 року. Transfermarkt оцінює його в 5 млн євро.