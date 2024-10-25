Легендарний фахівець не зумів повторити свій успіх зі збірною Італії

Італійський фахівець Роберто Манчіні покинув посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії, повідомляє прес-служба Федерації футболу країни. Рада директорів ФФСА оголосила, що досягла угоди про дострокове розірвання контракту з 59-річним наставником. Головна причина припинення співпраці – невтішні результати команди.

Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії в серпні 2023 року і за цей час встиг провести з нею 21 матч (18 із них – офіційних). У цих зустрічах команда здобула лише 9 перемог (при 7 нічиїх і 5 поразках). Саме нічия з Бахрейном (0:0) в останньому матчі стала останньою краплею керівників Федерації – «орли пустелі» ризикують пролетіти повз ЧС-2026 (нині команда йде третьою у групі С азійського відбору, а на Мундіаль вийдуть лише перші дві команди кожної з груп).

Італійському фахівцю запропонували покинути свою посаду за власним бажанням – і колишній тренер збірної Італії погодився. За дострокове розірвання контракту він отримає 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Манчіні – легенда італійської «Сампдорії», за яку провів 424 матчі, в яких забив 132 голи. Також встиг пограти за італійські «Болонью» і «Лаціо» та англійський «Лестер». Тренерську роботу розпочав у 2000-му році в «Лаціо» у статусі асистента. Працював з «Фіорентиною» (2001-2002), «Лаціо» (2002-2004), «Інтером» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сіті» (2009-2013), «Галатасараєм» (2013-2014), російським «Зенітом» (2017-2018)та збірною Італії (2018-2023). Зі «Скуадрою Адзуррою» у 2020 році став чемпіоном Європи. Двічі ставав бронзовим призером Ліги націй (2020/21, 2022/23).

За інформацією ЗМІ, серед головних кандидатів на заміну Манчіні у збірній Саудівської Аравії розглядають Ерве Ренара (який вже очолював команду до приходу Манчіні, а нещодавно працював з жіночою збірною Франції), Салеха Аль-Мохаммаді (раніше очолював молодіжні команди Саудівської Аравії (U-23 і U-20) та Тіте (екс-тренер збірної Бразилії, який завершив свою роботу у «Фламенго»).