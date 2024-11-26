Артем Степанов встановив одразу три рекорди

Німецький «Байєр» у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів розгромив австрійський «Зальцбург» з рахунком 5:0. На 73-й хвилині поєдинку за леверкузенців дебютував 17-річний український форвард Артем Степанов, замінивши Патріка Шика. Вперше наш земляк потрапив до заявки дорослої команди «Байєра» минулого тижня на гру чемпіонату Німеччини проти «Хайденхайма» (5:2), однак на поле так і не вийшов.

Відзначитися результативною дією у першому ж поєдинку Степанов не зміг, однак своїм дебютом встановив одразу три рекорди. Українець дебютував у Лізі чемпіонів у віці 17 років 3 місяців і 16 днів і тим самим побив рекорд Дмитра Чигринського – ексзахисник «Шахтаря» та «Барселони» зробив це у віці 18 років і 1 місяця.

Також Степанов побив рекорд наймолодшого українця-легіонера в Лізі чемпіонів. Перед цим досягнення належало Олександрові Зінченку, який дебютував у найпрестижнішому єврокубку у складі ПСВ у віці 19 років, 10 місяців та 4 днів.

Окрім того, Артем перевершив рекорд Кая Хаверца, ставши наймолодшим гравцем «Байєра» в Лізі чемпіонів. Німецький форвард, який нині виступає за лондонський «Арсенал», свого часу дебютував за «фармацевтів» у Лізі чемпіонів у віці 17 років 4 місяців і 22 днів.

Топ-5 наймолодших українських футболістів в історії Ліги чемпіонів:

Артем Степанов («Байєр») – 17 років, 3 місяці і 16 днів (26 листопада 2024 року)

Дмитро Чигринський («Шахтар») – 18 років, 1 місяць (7 грудня 2004 року)

Ілля Забарний («Динамо») – 18 років, 1 місяць і 18 днів (20 жовтня 2020 року)

Георгій Судаков («Шахтар») – 18 років, 1 місяць і 19 днів (21 жовтня 2020 року)

Андрій Шевченко («Динамо») – 18 років, 1 місяць і 25 днів (23 листопада 1994 року)

Нагадаємо, Степанов є вихованцем «Шахтаря», також перебував у системі «Волині». Після початку повномасштабної війни він покинув донеччан і перебрався в Європу. Влітку 2022-го Артем приєднався до «Байєра». Виступає у складі U-19 і з 10 голами є найкращим бомбардиром чемпіонату.