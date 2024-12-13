«Синьо-жовті» дізнались, з ким боротимуться за путівку на Мундіаль, який пройде одразу в 3-х країнах

У п'ятницю, 13 грудня, у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування групового етапу відбору ЧС-2026 (у зоні УЄФА). Серед інших команд своїх суперників дізналася і збірна України.

До першого кошика потрапили чвертьфіналісти Ліги націй – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, а також Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія – як найкращі збірні в рейтингу ФІФА з-поміж тих європейських, що у чвертьфіналі Ліги націй не гратимуть. Решта учасників були розподілені по кошиках 2-5 згідно з оновленим 28 листопада реєстром ФІФА, де Україна посідає 25-ту позицію.

Напередодні церемонії команда Сергія Реброва потрапила до другого кошика. Згідно з результатами жеребкування збірна України виступить у групі D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Франція – Хорватія, а також з Ісландією та Азербайджаном.

Результати жеребкування ЧС-2026:

Група А: Німеччина/Італія (переможець), Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Німеччина/Італія (переможець), Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово Група С: Португалія/Данія (переможений), Греція, Шотландія, Білорусь

Португалія/Данія (переможений), Греція, Шотландія, Білорусь Група D: Франція/Хорватія (переможець), Україна, Ісландія, Азербайджан

Франція/Хорватія (переможець), Ісландія, Азербайджан Група Е: Іспанія/Нідерланди (переможець), Туреччина, Грузія, Болгарія

Іспанія/Нідерланди (переможець), Туреччина, Грузія, Болгарія Група F: Португалія/Данія (переможець), Угорщина, Ірландія, Вірменія

Португалія/Данія (переможець), Угорщина, Ірландія, Вірменія Група G: Іспанія/Нідерланди (переможений), Польща, Фінляндія, Литва, Мальта

Іспанія/Нідерланди (переможений), Польща, Фінляндія, Литва, Мальта Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино

Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино Група I: Німеччина/Італія (переможений), Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова

Німеччина/Італія (переможений), Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн

Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра

Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра Група L: Франція/Хорватія (переможений), Чехія, Чорногорія, Фарерські о-ви, Гібралтар

Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з 2-х раундів (команди змагатимуться за 16 путівок на Мундіаль).

1 раунд: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф. КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф. КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф. КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф. ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф. Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

До слова, ЧС-2026 – перший в історії Мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу. Поєдинки ЧС пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.