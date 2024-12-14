«Синьо-жовті» дізналися дати й час матчів у відборі на Мундіаль 2026 року

У п’ятницю, 13 грудня, у Швейцарії відбулось жеребкування відбору на чемпіонат світу 2026 року. Суперниками збірної України у групі D стали переможець пари Франція/ Хорватія, Ісландія та Азербайджан. Згодом став відомий і календар турніру.

Як повідомляє прес-служби УЄФА, перший матч команда Сергія Реброва зіграє 5 вересня з тріумфатором дуелі Франція/Хорватія. Закінчиться груповий етап відбіркового циклу для українців грою проти Ісландії.

Календар матчів України у відборі на чемпіонат світу-2026:

5 вересня – Україна – Франція/Хорватія (21:45)

9 вересня – Азербайджан – Україна (19:00)

10 жовтня – Ісландія – Україна (21:45)

13 жовтня – Україна – Азербайджан (21:45)

13 листопада – Франція/Хорватія – Україна (21:45)

16 листопада – Україна – Ісландія (19:00)

Нагадаємо, 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/25, які фінішують нижче другої сходинки на груповому етапі кваліфікації, візьмуть участь у стикових міні-турнірах.

Раніше збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу – у 2006 році «синьо-жовті» дійшли до чвертьфіналу турніру.

Зазначимо, ЧС-2026 – перший в історії Мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу. Поєдинки ЧС відбудуться одразу у трьох країнах – Канаді, Мексиці та США. Приймаючими містами стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл. Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.