Легенда українського футболу продовжує отримувати визнання за свої досягнення

«Мілан» на своєму офіційному сайті оголосив про входження до Зали слави колишніх нападників клубу одразу трьох зірок – Андрія Шевченка, Марко ван Бастена і Філіппо Індзагі.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року італійський клуб з нагоди 125-річчя анонсував відкриття клубної Зали слави. Першим її членом став легендарний захисник Франко Барезі, який всю свою ігрову кар'єру присвятив «Мілану» (1977-1997). Зазначалось, що клуб підготує перелік з 24 форвардів, серед яких фанати у 4 етапи виберуть трійку лауреатів.

«Ці легендарні гравці були обрані шляхом голосування вболівальників всього світу, відзначаючи їхній надзвичайний внесок в історію клубу та цінності, які вони представляють як на полі, так і поза ним. Кожен з них відіграв ключову роль у формуванні спадщини «россонері», представляючи золоту еру тріумфів і незабутніх моментів», – йдеться у повідомленні клубу.

До слова, українець є другим бомбардиром в історії «Мілана» (322 матчі, 175 голів), вигравав з клубом Лігу чемпіонів, Серію А та здобував «Золотий м'яч-2004».

В листопаді Шевченка включили до Зали слави італійського футболу.