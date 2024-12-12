Новим патрнером Віктора Циганкова у каталонському клубі буде Владислав Крапивцов

Український голкіпер Владислав Крапивцов став гравцем «Жирони», повідомляє офіційний сайт каталонців. До іспанської команди 19-річний воротар приєднався у статусі вільного агента і підписав контракт до 2029 року.

«Сформований у системі СК «Дніпро-1», Крапивцов має чудовий потенціал, техніку, володіє хорошим контролем м’яча, грою ногами та вмінням читати гру. Новий голкіпер «біло-червоних» грає за молодіжну збірну України», – зазначає прес-служба Жирони.

Нагадаємо, Крапивцов – вихованець «Дніпра». Минулого сезону він виступав за юнацьку команду СК «Дніпро-1», зігравши 25 матчів у чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Владислав отримав статус вільного агента. Він спробував зарекомендувати себе в Англії – в «Челсі» та «Арсеналі», але з об'єктивних причин не зміг закріпитись на Туманному Альбіоні.

Також інтерес до голкіпера приписували житомирському «Поліссю», неназваному клубу з польської Екстракляси, німецькому «Вердеру» та англійським «Саутгемптону», «Сандерленду» і «Халл Сіті».

Варто зазначити, що минулого літа Крапивцов продемонстрував чудову гру в складі збірної України на Євро-2024 (U-19), де допоміг «синьо-жовтим» дістатися до півфіналу і був визнаний найкращим голкіпером турніру за версією УЄФА.

До слова, в «Жироні», яка нині в чемпіонаті Іспанії йде дев’ятою, вже виступає один українець – Віктор Циганков.