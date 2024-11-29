Лунін став першим українцем, якого номінували на цю нагороду

ФІФА на своєму офіційному сайті оприлюднила список семи претендентів на звання найкращого воротаря за підсумками 2024 року. За основу було взято виступи голкіперів у період з 21 серпня 2023 року до 10 серпня 2024-го.

Нагадаємо, минулого сезону Лунін відіграв ключову роль у перемозі «Реала» в Лізі чемпіонів, відбивши два пенальті проти «Манчестер Сіті» у чвертьфіналі. Він також допоміг команді виграти Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

Номінанти на найкращого воротаря року за версією ФІФА:

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії)

Едерсон («Манчестер Сіті», збірна Бразилії)

Андрій Лунін («Реал», збірна України)

Майк Меньян («Мілан», збірна Франції)

Еміліано Мартінес («Астон Вілла», збірна Аргентини)

Давід Рая («Арсенал», збірна Іспанії)

Унаї Сімон («Атлетік», збірна Іспанії)

До слова, премію найкращого воротаря року за версією ФІФА почали вручати з 2017 року. Лунін став першим українцем, який потрапив у список претендентів на нагороду.

Цього року вболівальники вперше можуть взяти участь у голосуванні, яке триватиме до 10 грудня. Окрім фанатів, за переможців голосуватимуть капітани та тренери національних збірних, а також представники ЗМІ. Підтримати Луніна можна за посиланням.