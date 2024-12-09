Українець провів у складі американського клубу майже два роки

«Інтер» Маямі ухвалив рішення щодо складу на 2025 рік. Американці на своєму сайті оголосили, хто залишиться в команді, а з ким доведеться попрощатися. Одразу 18 футболістів, серед яких і головні зірки – Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс – будуть з клубом до 2025 року.

Шестеро гравців покинуть маямців. Серед них і український захисник Сергій Кривцов, контракт якого завершується 31 грудня 2024 року. Разом з ним підуть Коул Єнсен, Франко Негрі, Лоусон Сандерленд, Феліпе Валенсія та Матіас Рохас. З декількома футболістами ведуться перемовини щодо пролонгації співпраці.

Нагадаємо, Кривцов – вихованець запорізького «Металурга», де й розпочав професіональну кар’єру в січні 2007 року. В липні 2010-го перейшов у «Шахтар», за який виступав до січня 2023-го. Загалом у складі «Інтера» Маямі українець зіграв 63 матчі, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом. Єдиний трофей, який Сергію вдалось завоювати в МЛС – Кубок ліги-2023.