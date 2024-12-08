Найбільшої слави Луїш Нані здобув виступами за «Манчестер Юнайтед»

Португальський півзахисник Луїш Нані оголосив про завершення кар’єри футболіста. Про це гравець повідомив у своїх соцмережах, розмістивши там зворушливе відео.

«Це був приголомшливий шлях, і я хочу подякувати кожній людині, яка допомагала мені й підтримувала у важкі моменти моєї кар'єри, що тривала понад 20 років і подарувала мені стільки незабутніх спогадів. Настав час почати з чистого аркуша і зосередитися на нових цілях і мріях», – написав Нані.

Нагадаємо, Нані розпочав професіональну кар’єру у «Спортінгу». В липні 2007 року за 25 млн євро перейшов у «Манчестер Юнайтед», де здобув найбільшу слави. Далі були турецький «Фенербахче», іспанська «Валенсія», італійський «Лаціо», повернення у «Спортінг», американський «Орландо Сіті», італійська «Венеція», австралійський «Мельбурн Вікторі», турецький «Адана Демірспор» та португальська «Ештрела».

За збірну Португалії півзахисник провів 112 матчів (23 голи) і виграв із командою Євро-2016.

Також у його доробку є Кубок Ліги чемпіонів, 4 чемпіонства АПЛ, 2 Кубки англійської футбольної ліги, 4 Суперкубки Англії, 3 Кубки Португалії, Кубок Португальської ліги та перемога на клубному чемпіонаті світу (2008).