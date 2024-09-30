Легендарний форвард вирішив попрощатися з національною командою

Форвард мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн оголосив про завершення кар’єри у збірній Франції. Про це 33-річний нападник повідомив в Instagram. Оголошення гравець зробив напередодні міжнародної паузи, яка почнеться у жовтні. Останній матч за збірну Антуан провів у межах Ліги націй проти Бельгії у вересні 2024 року (тоді він вийшов на заміну на 79-й хвилині замість Матео Гендузі).

«Із серцем, сповненим спогадів, я закриваю цю главу свого життя. Дякую за цю чудову пригоду і до нових зустрічей», – написав Антуан у своїй соцмережі, прикріпивши відео з яскравими моментами у складі «трикольорових».

Грізманн дебютував у складі збірної Франції у березні 2014 року проти Нідерландів (2:0). Загалом за національну команду Антуан зіграв у 137 матчах, в яких забив 44 голи та віддав 38 гольових передач. Грізманн станом на сьогодні четвертий бомбардир збірної (після Олів'є Жиру, Тьєррі Анрі та Кіліана Мбаппе).

Серед досягнень Антуана – перемога на ЧС-2018 та в Лізі націй-2021. Також він ставав срібним призером Євро-2016 та ЧС-2022. Останній великим турніром для нього став Євро-2024, на якому він зіграв у всіх 5 матчах (однак не відзначився жодною результативною дією).

Нагадаємо, Грізманн розпочинав професіональну кар’єру в іспанському «Реал Сосьєдаді» в липні 2009 року. Влітку 2014-го за 30 млн євро перейшов у мадридський «Атлетіко». Через 5 років за 120 мільйонів перебрався у «Барселону». З каталонського клубу відправлявся в оренду в «Атлетіко», а влітку 2023-го повернувся до мадридського клубу на повноцінній основі за 22 млн євро. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 25 млн євро.