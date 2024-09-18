Німецький форвард продовжує штампувати рекорди у складі «Баварії»

Напередодні мюнхенська «Баварія» розпочала свій шлях в оновленій Лізі чемпіонів. У першому турі мюнхенці каменя на камені не залишили від загребського «Динамо» (9:2). Німецька машина дев’ять разів засмучували хорватських уболівальників, пропустивши у відповідь двічі. У матчі було все: три пенальті, дубль Майкла Олісе і покер Гаррі Кейна.

Попри це, в історію поєдинок увійде ще одним досягненням. На 68-й хвилині на полі з’явився Томас Мюллер, який замінив Джамалу Мусіалу. Для 35-річного німця цей матч став 152-м у Лізі чемпіонів у складі «Баварії», повідомляє Opta.

Мюллеру вдалось побити рекорд колишнього півзахисника, а згодом і тренера «Барселони» Хаві, який до вчорашнього вечора провів найбільшу кількість матчів в історії Ліги чемпіонів у складі однієї команди. У доробку іспанця 151 поєдинок за каталонців у турнірі. Зазначимо, що Мюллер на 85-й хвилині допоміг відзначитись Лерою Сане, оформивши результативну передачу.

Нагадаємо, Томас Мюллер – вихованець «Баварії». За першу команду дебютував у 2009 році. У складі мюнхенців 12 разів здобував титул чемпіона Німеччини та двічі вигравав Лігу чемпіонів. Нещодавно він також побив рекорд за кількістю ігор за «Баварію», обійшовши легендарного голкіпера Зеппа Маєра. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює його у 8 мільйонів євро.