Англійський форвард вписав своє ім'я в історію німецького футболу

Напередодні у чемпіонаті Німеччини відбулись матчі 3-го туру. В одному з них мюнхенська «Баварія» на виїзді зустрічалась з новачком Бундесліги – «Хольштайном». Гості розгромили суперника з рахунком 6:1, а хет-трик у поєдинку записав до свого доробку англійський нападник баварців Гаррі Кейн.

Три забитих м’ячі дозволили лідеру «Баварії» довести загальний лік своїх результативних дій у Бундеслізі до ювілейної позначки – 50. Для досягнення такого результату форварду знадобилось лише 35 матчів (40 голів та 11 асистів). Таким чином, Кейн перевершив, здавалось, вічний рекорд форварда «Манчестер Сіті» Ерлінга Холанда. Свого часу норвежець, виступаючи у складі дортмундської «Борусії», зробив таку ж кількість результативних дій за 43 поєдинки.

Цікаво, що це вже друге досягнення для гравців «Баварії» у поточному сезоні. Раніше Томас Мюллер став абсолютним рекордсменом мюнхенців за кількістю проведених матчів за клуб.

Нагадаємо, Кейн розпочинав професіональну кар’єру в лондонському «Арсеналі». На дорослому рівні дебютував за «Тоттенхем». З нього відправлявся в оренди в «Лейтон Орієнт», «Міллуолл», «Норвіч» та «Лестер». В «Баварію» перейшов у серпні 2023 року, збагативши «Тоттенхем» на 95 мільйонів євро. За цей час він провів 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 15 асистів. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює форварда у 100 мільйонів євро.