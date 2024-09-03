Легендарний форвард вирішив попрощатися з національною командою

Уругвайський форвард Луїс Суарес завершує виступи у збірній. 37-річний футболіст оголосив про це на прощальній пресконференції. Подякувати Луїсу за гру уболівальники зможуть у домашньому матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Парагваю, який стане для нападника останнім у складі національної команди.

«Мені важко про це говорити, але це буде моя остання гра в збірній. Я багато думав і вирішив, що зараз дуже вдалий час. Було складно ухвалити таке рішення, але час настав», – заявив Суарес.

«Я гратиму з тим самим ентузіазмом, з яким виходив на свою першу гру у 2007 році проти Колумбії, з тим самим бажанням, що у 20 років. Зараз мені 37, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу. Я йду сам, не через травми і не тому, що мене перестали викликати в збірну», – додав уругваєць не стримуючи сліз.

До слова, Суарес є найкращим бомбардиром в історії збірної Уругваю з 69 голами в 142 матчах. За кількістю ігор він поступається лише Дієго Годіну (161 поєдинок). У складі збірної Луїс взяв участь у чотирьох Копа Америка (2011, 2019, 2021, 2024) та чотирьох чемпіонатах світу (2010, 2014, 2018, 2022). З Уругваєм він вигравав Кубок Америки у 2011 році.

Останнім турніром для Суареса стала Копа Америка, на якій Уругвай завоював бронзові медалі (у вирішальному матчі проти Канади Луїс вийшов на заміну та зміг зрівняти рахунок у доданий час і перевести гру в серію пенальті).

Нагадаємо, Суарес – вихованець уругвайського «Насьйоналя», в якому і розпочав професіональну кар’єру у 2005 році. У липні 2006-го перейшов у нідерландський «Гронінген», звідки за рік перебрався в «Аякс». Далі були англійський «Ліверпуль», іспанські «Барселона» та мадридський «Атлетіко», повернення у «Насьйональ» і бразильський «Греміо». З січня 2024-го виступає за американський «Інтер Маямі» разом з Ліонелем Мессі та Сергієм Кривцовим. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.