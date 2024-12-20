Українська асоціація футболу підбила підсумки року, що минає

Прес-служба УАФ опублікувала результати голосування вболівальників із визначення найкращих гравців збірної України в чотирьох номінаціях, а також найкращої перемоги «синьо-жовтих» 2024 року.

Зокрема, в номінації «Найкращий гравець року» перемогу здобув Ілля Забарний. Захисник англійського «Борнмута» випередив голкіпера португальської «Бенфіки» Анатолія Трубіна та вінгера англійського «Челсі» Михайла Мудрика.

Найкращим «Дебютантом року» визнали півзахисника «Олександрії» Івана Калюжного. 26-річний хавбек обігнав у голосуванні півзахисника «Динамо» Володимира Бражка та вінгера «Полісся» Олександра Назаренка. До слова, Бражко тріумфував у номінації «Прогрес року».

У номінації «Джокер року» переміг форвард грецького «Олімпіакоса» Роман Яремчук (85% голосів), якому вдалося обійти захисника австрійського ЛАСКа Максима Таловєрова (понад 8%) та півзахисника «Шахтаря»Олександра Зубкова (7%).

А «Перемогою року» фанати обрали матч Україна – Ісландія (2:1), який у березні 2024 року відкрив «синьо-жовтим» шлях на Євро-2024.

До слова, 2024 рік збірна України завершила на 25-й сходинці рейтингу ФІФА. Свій наступний матч команда Сергія Реброва зіграє у березні 2025 року. Перший поєдинок плей-оф за підвищення у дивізіон A проти Бельгії «синьо-жовті» проведуть на номінально домашньому стадіоні, а матч-відповідь відбудеться на виїзді.