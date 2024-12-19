«Синьо-жовті» за 2024 рік втратили одразу три позиції

Міжнародна федерація футболу на своєму сайті оприлюднила остаточний рейтинг збірних за підсумками 2024 року. З моменту попереднього оновлення минулого всього 3 тижні, і майже ніхто не грав, тому якихось значних змін фактично не відбулося. Збірна України залишилась на 25-му місці.

Загалом, за підсумками 2024 року «синьо-жовті» втратили три позиції (все через провальні виступи на Євро-2024). Суперник Реброва і Ко у боротьбі за вихід в еліту Ліги націй – Бельгія – йде восьмою.

Щодо опонентів України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, то Франція посідає 2-гу сходинку, Хорватія – 13-ту. Ісландія йде 70-ю, а Азербайджан – 117-м. Найсильнішою збірною світу залишається Аргентина, закриває топ-3 Іспанія.

Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2024 року:

1. Аргентина – 1867,25 очок

2. Франція – 1859,78

3. Іспанія – 1853,27

4. Англія – 1813,81

5. Бразилія – 1775,85

6. Португалія – 1756,12

7. Нідерланди – 1747,55

8. Бельгія – 1740,62 (-2)

9. Італія – 1731,51

10. Німеччина – 1703,79

...

22. Австрія – 1589,84

23. Республіка Корея – 1585,45

24. Еквадор – 1560,13

25. Україна – 1554,94

– 26. Австралія – 1544,15

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України зіграє у березні 2025 року. Перший поєдинок плей-оф за підвищення у дивізіон A проти Бельгії Україна проведе на номінально домашньому стадіоні, а матч-відповідь відбудеться на виїзді.