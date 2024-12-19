Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація футболу на своєму сайті оприлюднила остаточний рейтинг збірних за підсумками 2024 року. З моменту попереднього оновлення минулого всього 3 тижні, і майже ніхто не грав, тому якихось значних змін фактично не відбулося. Збірна України залишилась на 25-му місці.
Загалом, за підсумками 2024 року «синьо-жовті» втратили три позиції (все через провальні виступи на Євро-2024). Суперник Реброва і Ко у боротьбі за вихід в еліту Ліги націй – Бельгія – йде восьмою.
Щодо опонентів України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, то Франція посідає 2-гу сходинку, Хорватія – 13-ту. Ісландія йде 70-ю, а Азербайджан – 117-м. Найсильнішою збірною світу залишається Аргентина, закриває топ-3 Іспанія.
Рейтинг ФІФА станом на 19 грудня 2024 року:
- 1. Аргентина – 1867,25 очок
- 2. Франція – 1859,78
- 3. Іспанія – 1853,27
- 4. Англія – 1813,81
- 5. Бразилія – 1775,85
- 6. Португалія – 1756,12
- 7. Нідерланди – 1747,55
- 8. Бельгія – 1740,62 (-2)
- 9. Італія – 1731,51
- 10. Німеччина – 1703,79
- ...
- 22. Австрія – 1589,84
- 23. Республіка Корея – 1585,45
- 24. Еквадор – 1560,13
- 25. Україна – 1554,94
- 26. Австралія – 1544,15
Нагадаємо, свій наступний матч збірна України зіграє у березні 2025 року. Перший поєдинок плей-оф за підвищення у дивізіон A проти Бельгії Україна проведе на номінально домашньому стадіоні, а матч-відповідь відбудеться на виїзді.