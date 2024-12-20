Опонентами українських команд стануть представники Італії та Німеччини

У п’ятницю, 20 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Одразу два українських клуби – «Динамо» та «Шахтар» – дізнались своїх суперників у боротьбі за вихід у наступну стадію змагань. «Гірники» фінішували 14-ми в основному раунді, який відповідав розкладу матчів головної команди в Лізі чемпіонів. Динамівці ж здолали двох опонентів у Шляху чемпіонів країн.

В 1/16 фіналу до 22 найкращих команд Шляху ЛЧ приєдналися 10 переможців Шляху чемпіонів країн. Клуби з рейтингом 1-6 Шляху Ліги чемпіонів були сіяними та зіграють із клубами, які посіли в межах основного раунду 17-22-ге місця. Переможці 3-го раунду Шляху чемпіонів країн (серед них – «Динамо») були сіяними та зіграють із клубами, які посіли в Шляху Ліги чемпіонів 7-16-те місця (серед них – «Шахтар»). Клуби з однієї асоціації при жеребкуванні було розведено. Сіяні команди проведуть поєдинки 1/16 фіналу вдома. Одноматчеві протистояння відбудуться 11/12 лютого 2025 року. Дати й час початку ігор буде оголошено до 7 січня.

Серед потенційних суперників «Шахтаря» були: АЗ (Нідерланди), «Академія Пушкаша» (Угорщина), «Хоффенхайм» (Німеччина), «Мітьюлланд» (Данія), «Бетіс» (Іспанія), «Локомотива» Загреб (Хорватія), «Олімпіакос» (Греція), «Рапід» Відень (Австрія), «Трабзонспор» (Туреччина).

«Динамо» ж могли дістатись: «Аталанта» (Італія), «Атлетіко» (Іспанія), «Бенфіка» (Португалія), «Ювентус» (Італія), «Манчестер Сіті» (Англія), «Жирона» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Астон Вілла» (Англія), «Штурм» (Австрія).

Згідно з результатами жеребкування «Динамо» на власному полі змагатиметься з італійською «Аталантою», а «Шахтар» на виїзді зіграє з німецьким «Хоффенхаймом».

Календар Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/25:

1/16 фіналу – 11/12 лютого 2025 року

Жеребкування плей-оф (з 1/8 фіналу) – 14 лютого 2025 року

1/8 фіналу – 4/5 ​​березня 2025 року

1/4 фіналу – 1/2 квітня 2025 року

1/2 фіналу – 25 квітня 2025 року

Фінал – 28 квітня 2025 року