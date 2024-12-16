«Біло-сині» на мажорній ноті завершили виступи у 2024 році

У понеділок, 16 грудня, київське «Динамо» в межах 17-го туру УПЛ приймало рівненський «Верес». Кияни не без проблем здолали суперника, вдовольнившись лише одним голом. Перемога дозволила команді Олександра Шовковського піти на зимову паузу у статусі лідера УПЛ – відрив від Шахтаря становить 10 очок.

УПЛ, 17-й тур

«Динамо» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 1:0

Гол: Ванат, 23

На старті зустрічі Луан небезпечно навішував у воротарський, але Бущан був першим на м’ячі й виніс на кутовий. Згодом Тимчик та Волошин стріляли по воротах «Вереса» – Кожухар відбив. Був шанс відзначитись у Піхальонка, але після навісу Тимчика він пробив повз каркас.

В середині тайму «Динамо» вийшло вперед: Піхальонок зі стандарту віддав на Буяльського, той у дотик вивів Ваната на ворота гостей і рахунок став 1:0. За трохи Кльоц сфолив у власному штрафному проти Буяльського, але арбітр пошкодував рівнян і пенальті не дав. Наприкінці тайму Бущан врятував «Динамо» – Луан головою замикав навіс, а Гайдучек на добиванні був неточним.

Одразу по перерві удар Луана прийшовся прямо в кіпера «Динамо». На 58-й хвилині кияни забили вдруге, однак арбітр угледів офсайд і взяття воріт не зарахував. За трохи Попов не влучив у ворота рівнян після навісу від Буяльського, а згодом не дозволив Луану вийти на побачення з Бущаном.

На 80-й хвилині «Верес» отримав хороший шанс відігратись зі штрафного, проте Гончаренко перекинув м’яч через стінку та ворота. У відповідь Вівчаренко стріляв з лінії штрафного – м’яч просвистів над лівою дев’яткою. За 2 хвилини до завершення гри Попов знову загрожував воротам «Верес»а, головою замикаючи навіс з корнера – Кожухар у стрибку вибив з лінії на кутовий.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 43 очки й піти на зимову паузу в статусі лідера УПЛ. «Олександрія», яка йде другою, відстає від киян на 5 пунктів. «Верес» з 19-ма балами залишився дев’ятим.